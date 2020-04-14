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14.04.2020  17:54   

Стена огня у ТЭЦ-5 (ВИДЕО)

Очевидцы сообщают об очередном поджоге травы.


//t.me

Как информирують пользователи соцсети - новый поджог сухостоя возде ТЭЦ-5.

Любители поджогов не унимаются.

 

Тэги:  пожары, сухостой, харьков, жгут траву
 
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