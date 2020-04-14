Ночью на Салтовке снова горели машины (ВИДЕО, ФОТО)

Пожар произошел на Салтовском шоссе.
В ночь на 14 апреля произошел пожар в автомобиле, припаркованном во дворе многоэтажки по Салтовскому шоссе, 242а
О произошедшем очевидцы сообщили в соцсетях.
«Тут опять горят автомобили во дворе. Подожгли одну машину, пламя перекинулось уже и на стоящую рядом. Пожарные на месте», – говорится в подписи к видео.
Смотрите на привычные вещи под новым углом, это позволит придумать изящное решение сложной задачи или найти остроумный выход из житейской ситуации.
Облачная погода продержится весь день. Ночной дождь утром сменится мокрым снегом. К обеду осадки прекратятся.
14 апреля 1990 года образована команда КВН Харьковского авиационного института «Люди в белом».
влажность:
давление:
ветер: