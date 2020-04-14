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14.04.2020  08:42   

Ночью на Салтовке снова горели машины (ВИДЕО, ФОТО)

Пожар произошел на Салтовском шоссе.


// Telegram

В ночь на 14 апреля произошел пожар в автомобиле, припаркованном  во дворе многоэтажки по Салтовскому шоссе, 242а

О произошедшем очевидцы сообщили в соцсетях.

«Тут опять горят автомобили во дворе. Подожгли одну машину, пламя перекинулось уже и на стоящую рядом. Пожарные на месте», – говорится в подписи к видео.

Тэги:  пожар, харьков, сгорел автомобиль, салтовка
 
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