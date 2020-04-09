09.04.2020 19:48

Ножом в голову первому встречному: женщина чуть не убила мужчину (ФОТО, ВИДЕО, Обновлено)

Полицейские Харькова оперативно задержали гражданку, раненый - в неотложке.



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В Пресс-службе Патрульной полиции сообщили подроьности о задержании женщины, которая, вероятно, нанесла ножевое ранение гражданину. На линию 102 обратились женщина, которая сообщила о совершении убийства в Московском районе Харькова. Неподалеку от места находился пеший наряд, который мгновенно отреагировал на это сообщение. Прибыв по указанному адресу, патрульные обнаружили лежащего у подъезда мужчину с проникающим раной на виске. Была вызвана скорая медицинская помощь. Рядом с мужчиной находились двое граждан - женщина с мужем, которые сообщили, что пришли помочь пострадавшему и уже собирались идти по прибытии наряда. Но полицейские сказали гражданам оставаться на месте. Один из патрульных связался с очевидцем события и получил полное описание женщины, вероятно, совершившей преступление. Описание совпадало с женщиной, которую обнаружили на месте преступления инспекторы. Она немедленно была задержана. Во время общения с патрульными гражданка сообщила, что у нее возник конфликт с потерпевшим, после чего она нанесла ему удар ножом в висок, пошла в свою квартиру и рассказала об этом случае знакомому, с которым накануне она употребляла алкоголь. В процессе разговора они решили вернуться на место и достать из головы пострадавшего нож, которым женщина нанесла удар. На место прибыла следственно-оперативная группа. Пострадавшего без сознания бригада скорой госпитализировала в больницу. Следователями будут устанавливаться обстоятельства происшествия.

Как ранее сообщало ГУ Нацполиции 9 апреля 2020 года около 11:20 в полицию поступило сообщение о том, что у подъезда дома по улице Владислава Зубенко неизвестная женщина ударила мужчину в голову ножом.

На месте происшествия полицейские установили личность гражданки, причастной к совершению преступления. Ею оказалась 31-летняя местная жительница.

Предварительно, злоумышленница и ее любовник употребляли в квартире алкоголь вместе с 59-летним мужчиной, с которым только что познакомились.

Через некоторое время потерпевший вышел с женщиной на улицу.

Там между ними возник конфликт.

В ходе ссоры злоумышленница ударила мужчину ножом в голову.

За считанные минуты она была задержана на месте происшествия экипажем патрульной полиции, который прибыл по вызову свидетелей преступления.

Пострадавший в тяжелом состоянии доставлен в Харьковскую городскую клиническую больницу скорой и неотложной медицинской помощи.

Следователями Московского отдела полиции открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 15 ч. 1 ст .115 (покушение на убийство) уголовного кодекса Украины.

Женщине грозит от 7 до 15 лет тюремного заключения.

В настоящее время продолжаются первоочередные следственные действия, решается вопрос щодо сообщения правонарушительницы в подозрение в совершении преступления.