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08.04.2020  16:58   

Поджог сухой травы: ответственность может стать уголовной (ВИДЕО)

На заседании Кабинета министров правительство призвало Верховную Раду увеличить штрафы за поджог травы и сухих листьев.


//kh.dsns.gov.ua
Кроме того, Кабмин предлагает ввести уголовную ответственность за это. Поджог травы и листьев загрязняет воздух и убивает экосистему, приводя к пожарам. 
 
Такое предложение правительство выдвинуло на заседании в среду, 8 апреля. 
 
Отметим, что актуальные штрафы составляют от 340 до 1360 грн для граждан, а для должностных лиц - от 850 до 1700 грн. 
 
"Общество давно выдвигало требование усилить ответственность за подобные вещи. Сегодня есть и умышленные поджоги, есть непреднамеренные - исключительно из-за безответственности. Но и ущерб, наносимый природе, экономике Украины, ставит под угрозу иногда предприятия критической инфраструктуры, иногда складывается в десятки и сотни миллионов гривен", - сказал на заседании Кабмина премьер Денис Шмыгаль.
 
Из-за сжигания сухих травы и листьев гибнут животные; разрушаются гнезда птиц; болеют люди, повышается риск возникновения опухолей, снижается плодородие почвы; меняется климат; загрязняется воздух; пожары в экосистемах могут вызвать пожары зданий, уничтожить линии электропередач, газо- и нефтепроводов, лесных насаждений.
Тэги:  поджог, уголовное преступление, харьков, украина
 
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