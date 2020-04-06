В заброшенной котельной сгорели четверо человек (ФОТО)

В Красноградском районе на месте пожара обнаружены тела 4 погибших.
5 апреля в 20:44 на номер «101» от работников Национальной полиции поступило сообщение о пожаре в Краснограде, неподалеку от дома № 99 по улице Полтавской.
Раньше на этой территории располагался тубдиспансер, который сейчас не работает.
Горение происходило в помещении бывшей котельной на площади около 5 кв.м. Горел мусор и старые матрасы.
Из-за выгорания всех горючих веществ, пожар самоликвидировалась еще до прибытия спасателей. На месте происшествия были обнаружены тела 4-х погибших людей, личности и пол которых устанавливаются.
Причина возникновения пожара также устанавливается.
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