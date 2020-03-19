Харьковчанка - генпрокурор не дает спуску коллегам-землякам, пойманным на взятках

Офис генпрокурора совместно с ГБР завершили расследование в отношении прокурора одной из прокуратур Харьковской области, который подозревается в получении взятки.
"Генеральная инспекция Офиса Генпрокурора совместно с ГБР завершили досудебное расследование в отношении прокурора одной из прокуратур Харьковской области, который подозревается в получении взятки (ч. 3 ст. 368 УК Украины)", - говорится в сообщении.
По версии следствия, он требовал у обвиняемого в уголовном производстве 10 тыс. Долларов и получил 3,5 тыс. Долларов США неправомерной выгоды за назначение ему наказания в виде лишения свободы и дальнейшее освобождение от отбывания наказания с испытанием.
Сейчас материалы уголовного производства открыто стороне защиты для ознакомления, после чего обвинительный акт будет направлено в суд.
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