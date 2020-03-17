На Тракторах огонь уничтожил рабочие места нескольким мелким предпринимателям

Московский район: ликвидирован пожар в торговом павильоне.
17 марта в 3:06 в Службу спасения «101» поступило сообщение о том, что на пр. Тракторостроителей, 105-г в Московском районе Харькова горит отдельно стоящий торговый павильон, в котором располагались несколько торговых точек.
К месту вызова немедленно направлено 4 пожарно-спасательные подразделения ГСЧНС. Прибыв, спасатели установили, что огонь распространился на всю площадь крыши павильона, которая составляла 100 кв.м. Внутри горел внутренняя отделка, торговое оборудование, перегородки, перекрытия и другие горючие материалы.
Бойцы ДСНС подали на тушение огня 2 пожарные стволы и оперативно локализовали пожар уже в 3:42. Полностью ее погасили в 4:19. Благодаря работе пожарных удалось спасти большинство внутренних помещений здания.
На месте происшествия работало 4 единицы техники и 18 человек личного состава. Жертв и пострадавших нет.
Причина возникновения пожара устанавливается.
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