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15.03.2020  17:54   

Удар ножом у супермаркета: на Одесской тяжело ранен парень (ФОТО, ВИДЕО Обновлено)

Об инциденте сообщают очевидцы.


//t.me
Появилось видео конфликта на Одесской, в результате которого был ранне парень.
 
Как сообщили в ГУ Нацполиции информация о происшествии поступило в полицию 15 марта около 16:00.
 
Полицейские установили, что у торгового центра по проспекту Гагарина у потерпевшего произошел конфликт с неизвестным. 
 
Злоумышленник дважды ударил мужчину ножом и скрылся с места происшествия.
 
Информация зарегистрирована в Слободском отделе полиции. 
 
Решается вопрос о квалификации события по Уголовному кодексу Украины.
 
Сейчас полицией принимаются меры по установлению личности злоумышленника и его задержанию.
 
31-летний пострадавший с проникающими ножевыми ранениями доставлен в больницу.
 
На вопрос о том, не является ли раненый сотрудником полиции, в главке ответили, что не имеют такой информации.
 
На поними, что, как информируют пользователи соцсети, на Одесской возле «Роста» ранен парень.
 
Ножевое ранение в область живота. Увезли на “скорой”
 
Позднее, согласно информации очевидца, работающего в супермаркете, вспылла версия, что пострадвший парень -  полицейский, а два удара были в спину. 
 
"Один из посетителей сидел с женой в «Вилке» и начал кидаться на жену, а коп заступился. В итоге они вышли на улицу разбираться и дебошир пырнул в спину 2 раза.
 
Копа прохожие затащили в аптеку и вызвали скорую".
 
 
 
Тэги:  ранен ножом, убийство, харьков, попал в больницу
 
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