Удар ножом у супермаркета: на Одесской тяжело ранен парень (ФОТО, ВИДЕО Обновлено)

15.03.2020 17:54

Об инциденте сообщают очевидцы.

Появилось видео конфликта на Одесской, в результате которого был ранне парень.

Как сообщили в ГУ Нацполиции информация о происшествии поступило в полицию 15 марта около 16:00.

Полицейские установили, что у торгового центра по проспекту Гагарина у потерпевшего произошел конфликт с неизвестным.

Злоумышленник дважды ударил мужчину ножом и скрылся с места происшествия.

Информация зарегистрирована в Слободском отделе полиции.

Решается вопрос о квалификации события по Уголовному кодексу Украины.

Сейчас полицией принимаются меры по установлению личности злоумышленника и его задержанию.

31-летний пострадавший с проникающими ножевыми ранениями доставлен в больницу.

На вопрос о том, не является ли раненый сотрудником полиции, в главке ответили, что не имеют такой информации.