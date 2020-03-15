15.03.2020 17:54
Удар ножом у супермаркета: на Одесской тяжело ранен парень (ФОТО, ВИДЕО Обновлено)
Об инциденте сообщают очевидцы.
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Появилось видео конфликта на Одесской, в результате которого был ранне парень.
Как сообщили в ГУ Нацполиции информация о происшествии поступило в полицию 15 марта около 16:00.
Полицейские установили, что у торгового центра по проспекту Гагарина у потерпевшего произошел конфликт с неизвестным.
Злоумышленник дважды ударил мужчину ножом и скрылся с места происшествия.
Информация зарегистрирована в Слободском отделе полиции.
Решается вопрос о квалификации события по Уголовному кодексу Украины.
Сейчас полицией принимаются меры по установлению личности злоумышленника и его задержанию.
31-летний пострадавший с проникающими ножевыми ранениями доставлен в больницу.
На вопрос о том, не является ли раненый сотрудником полиции, в главке ответили, что не имеют такой информации.
На поними, что, как информируют
пользователи соцсети, на Одесской возле «Роста» ранен парень.
Ножевое ранение в область живота. Увезли на “скорой”
Позднее, согласно информации очевидца
, работающего в супермаркете, вспылла версия, что пострадвший парень - полицейский, а два удара были в спину.
"Один из посетителей сидел с женой в «Вилке» и начал кидаться на жену, а коп заступился. В итоге они вышли на улицу разбираться и дебошир пырнул в спину 2 раза.
Копа прохожие затащили в аптеку и вызвали скорую".