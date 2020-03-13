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13.03.2020  15:14   

Халатность стоимостью 8 миллионов: чиновнику сообщили о подозрении (ФОТО)

Ведущему инженеру Службы автомобильных дорог в Харьковской области предстанет перед судом.


//khar.gp.gov.ua
Под процессуальным руководством прокуратуы Харьковской области сообщено о подозрении ведущему инженеру одного из отделов Службы автомобильных дорог в Харьковской области по факту служебной халатности, что повлекло тяжкие последствия (ч. 2 ст. 367 УК Украины).
 
Как сообщил начальник отдела Юрий Ковалев, установлено, что указанный ведущий инженер в период с октября по декабрь 2017 не обеспечил в полной мере контроль за качеством и фактическим выполнением работ по ремонту автомобильных дорог местного значения на территории Дергачевского района Харьковской области.
 
Он подписал акты приемки выполненных строительных работ по ремонту автомобильных дорог с недостоверными сведениями об объемах и стоимости материалов и работ. Работы проведено не полно и некачественно, а их объем не соответствует сведениям, указанным в документах. В результате на основании указанных актов Служба автомобильных дорог в Харьковской области безосновательно перечислила около 8 млн грн на счет ООО (подрядчик).
 
Преступные действия должностного лица нанесли ущерб государству на вышеуказанную сумму.
 
Согласно ч. 2 ст. 367 УК Украины ведущем иженер грозит наказание в виде лишения свободы на срок от двух до пяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет и со штрафом от двухсот пятидесяти до семисот пятидесяти необлагаемых минимумов доходов граждан или без такового.
 
Напомним, согласно ст. 62 Конституции Украины лицо считается невиновным в совершении преступления и не может быть подвергнуто уголовному наказанию, пока его вина не будет доказана в законном порядке и установлена ​​обвинительным приговором суда.
 
 
 
Источник:   Прокуратура
 Тэги:  халатность, дороги, харьков, мошенничество, убытки
 
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