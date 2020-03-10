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10.03.2020  17:08   

В Харькове снова ищут взрывчатку: на вокзале, в роддомах, торговых центрах и на автовокзалах

Полиция проверяет сообщение о минировании зданий в Харькове


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Сообщение о закладке взрывчатки в помещениях всех торговых центров, гипермаркетов, родильных домах и отделениях скорой медицинской помощи, а также железнодорожного и автовокзалов поступило на электронную почту полиции.

По адресам выехали следственно-оперативные группы территориальных отделов полиции и специалисты взрывотехнического управления.

Проводится осмотр помещений и прилегающей территории.

Источник:   ГУ НП
 Тэги:  минирование, харьков
 
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