В Харькове снова ищут взрывчатку: на вокзале, в роддомах, торговых центрах и на автовокзалах

Полиция проверяет сообщение о минировании зданий в Харькове
Сообщение о закладке взрывчатки в помещениях всех торговых центров, гипермаркетов, родильных домах и отделениях скорой медицинской помощи, а также железнодорожного и автовокзалов поступило на электронную почту полиции.
По адресам выехали следственно-оперативные группы территориальных отделов полиции и специалисты взрывотехнического управления.
Проводится осмотр помещений и прилегающей территории.
День хорош для того, чтобы как следует заняться накопившимися делами, решительно и быстро разгрести все старые завалы.
Ночью без существенных осадков. С самого утра небо покроется облаками, которые продержатся до позднего вечера. Мелкий дождь будет идти весь день.
Именно в этот день состоялся первый «дозвон» и появилась первая АТС.
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