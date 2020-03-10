10.03.2020 17:08

В Харькове снова ищут взрывчатку: на вокзале, в роддомах, торговых центрах и на автовокзалах

Полиция проверяет сообщение о минировании зданий в Харькове



// Telegram

Сообщение о закладке взрывчатки в помещениях всех торговых центров, гипермаркетов, родильных домах и отделениях скорой медицинской помощи, а также железнодорожного и автовокзалов поступило на электронную почту полиции.

По адресам выехали следственно-оперативные группы территориальных отделов полиции и специалисты взрывотехнического управления.



Проводится осмотр помещений и прилегающей территории.