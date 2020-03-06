06.03.2020 16:41

Расправа в коллекторе: пойманы преступники, убившие и сжегшие женщину (ФОТО, ВИДЕО, Обновлено)

Полицейские задержали двух злоумышленников за совершение жестокого убийства женщины в Харькове.



hk.npu.gov.ua

Тело гражданки с телесными повреждениями было обнаружено 1 марта 2020 года в коллекторной трубе у реки Уды вблизи улицы Станционной в Харькове.

О страшной находке в полицию сообщила 55-летняя жительница города.

Во время прогулки на берегу реки в бетонной трубе под дамбой она заметила обгоревшее тело человека.

На место происшествия немедленно прибыли сотрудники следственно-оперативной группы Новобаварского отдела полиции, к работе которой также были привлечены криминалисты, передвижная криминалистическая лаборатория следственного управления, судебно-медицинский эксперт и кинолог с поисковой собакой.

Полицейские установили, что неизвестная женщина 25-30 лет погибла насильственной смертью. На голове и шее эксперты обнаружили резаные раны. Тело было обуглено.

Следователи Новобаварского отдела полиции открыли по данному факту уголовное производство по первичной квалификации преступления по п. 4 ч. 2 ст. 115 (умышленное убийство, совершенное с особой жестокостью) Уголовного кодекса Украины.

Как рассказал заместитель начальника следственного управления ГУНП в Харьковской области Андрей Шарнин, с целью раскрытия резонансного преступления был образован штаб во главе с начальником ГУНП в Харьковской области Валерием Сокуренко.

В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками Управления уголовного розыска областного главка полиции была установлена ​​личность убитой женщины.

Ею оказалась 25-летняя жительница Харьковской области. По словам родных, накануне, 29 февраля, она ушла из дома, даже не сказав близким, куда направляется. При себе девушка имела рюкзак и мобильный телефон.

Для установления и задержания лиц, причастных к жесткому убийства, была проведена огромная работа. Работники харьковского уголовного розыска совместно с территориальными подразделениями полиции работали круглосуточно.

В результате 6 марта в поселке Песочин правоохранители задержали двух мужчин, которые обоснованно подозреваются в совершении убийства. Ими оказались ранее судимые 30-летний житель поселка Песочин Харьковского района и 27-летний харьковчанин.

27-летний в 2011 году по ч.2 ст.186, ч.1 ст.304 УК Украины к 4 годам лишения свободы с установлением испытательного срока в три года.

30-летний трижды судимый за кражи последний раз судимый в 2011 году

«Злоумышленники признались, что умысел на завладение имуществом своей знакомой у мужчин возник еще в середине февраля, - рассказал Андрей Шарнин. - 29 февраля они встретились с девушкой и после общего употребления алкогольных напитков заманили ее, якобы, на прогулку по берег реки. Злоумышленники нанесли потерпевшему разбитой бутылкой резаные раны шеи и головы, спрятали тело в трубу, где подожгли. После совершения преступления мужчины завладели личными вещами погибшей и стали скрываться, постоянно меняя свое местонахождение, отключив мобильные телефоны ».

Теперь им сообщено о подозрении в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 187 (разбой) и п.п. 4, 6, 12 ч. 2 ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины. Мужчинам грозит от 10 до 15 лет или пожизненное заключение с конфискацией имущества.

Решается вопрос об избрании подозреваемым меры пресечения в виде лишения свободы.