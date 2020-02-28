28.02.2020 19:19
Дрифтер в центре Харькова: полиция открыла уголовное дело
Полицейские Харькова открыли уголовное производство по факту происшествия на площади Конституции
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В ходе мониторинга сети Интернет было обнаружено видео, на котором автомобиль «BMW» создает аварийную ситуацию на дороге.
Информация о нарушении общественного порядка и правил дорожного движения поступила в Шевченковский отдела полиции 26 февраля в 21:51. В результате происшествия никто из граждан не пострадал.
По данному факту следственным сведения внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины.
Санкция статьи предусматривает наказание в виде штрафа от 500 до 1000 необлагаемых минимумов доходов граждан или арест на срок до 6 месяцев, или ограничение свободы на срок до 5 лет.
Сейчас досудебное расследование продолжается. Встановлються обстоятельства и лица, причастные к произошедшему.