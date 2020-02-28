Главная Новости Криминал и происшествия Побег из ада: маленькая девочка найдена избитой и обмороженной (ФОТО)
28.02.2020  17:11   

Побег из ада: маленькая девочка найдена избитой и обмороженной (ФОТО)

Пострадавшую малышку случайно нашли в зарослях под мостом.


//mycityua.com
Как сообщает ГУ Нацполиции, 25 февраля в Змиевской райотдел полиции поступило сообщение о том, что вечером в селе Тарановка исчезла 9-летняя девочка.
 
На поиски ребенка был ориентирован весь личный состав территориального отдела полиции.
 
На следующий день местонахождении разыскиваемой было установлено. Прохожая женщина увидела ребенка, который прятался в зарослях под мостом, и привела ее в школу. О найденной беглянку сразу сообщили в отдел полиции.
 
Стражи порядка установили, что побег девочка спланировала.
 
Она вышла в летних вещах на улицу, где у нее уже были приготовлены зимние вещи, переоделась и ушла.
 
При осмотре на лице ребенка были обнаружены синяки. Также девочка пожаловалась на плохое самочувствие. Ее доставили в городскую больницу.
 
Так как ребенок находился 12:00 на улице у нее диагностировали обморожение нижних конечностей и ягодиц.
 
Начальник Змиевского отдела полиции Роман Горбунов созвал срочное совещание по поводу данной ситуации с привлечением работников прокуратуры, отдела образования и социальных служб с целью создания комиссии и проведения полного обследования условий проживания данной семьи и самих детей.
 
Беглянку после больницы направят в социально-реабилитационного центра и проведут работу с родителями.
 
По словам Романа Горбунова, информация внесена в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 125 (умышленное легкое телесное повреждение) Уголовного кодекса Украины.
 
Все обстоятельства происшествия устанавливаются. 
Источник:   ГУ Нацполиции
 Тэги:  побег, избита, харьков, ребенок, девочка, пропала, найдена, сбежала, спланировала побег, переоделась
 
Версия для печати
 

Материалы по теме

 
08.02 Криминал и происшествия В Холодногорском районе из детской больницы №19 сбежал подросток, страдающий психическими расстройства 31.01 Криминал и происшествия Штормовое предупреждение под Харьковом переросло в «Бурю-3» в колонии 14.01 Общество По харьковскому торговому центру гулял львенок [ВИДЕО]
 
 

Видео

В Харькове на пешеходном переходе сбили женщину. ВИДЕО
 
 
Loading...
 

В этот день 

 
 

Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2020 РЕДПОСТ
Все права защищены.

Cоздание сайта: WU
 