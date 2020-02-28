28.02.2020 17:11

Побег из ада: маленькая девочка найдена избитой и обмороженной (ФОТО)

Пострадавшую малышку случайно нашли в зарослях под мостом.



//mycityua.com

Как сообщает ГУ Нацполиции, 25 февраля в Змиевской райотдел полиции поступило сообщение о том, что вечером в селе Тарановка исчезла 9-летняя девочка.

На поиски ребенка был ориентирован весь личный состав территориального отдела полиции.

На следующий день местонахождении разыскиваемой было установлено. Прохожая женщина увидела ребенка, который прятался в зарослях под мостом, и привела ее в школу. О найденной беглянку сразу сообщили в отдел полиции.

Стражи порядка установили, что побег девочка спланировала.

Она вышла в летних вещах на улицу, где у нее уже были приготовлены зимние вещи, переоделась и ушла.

При осмотре на лице ребенка были обнаружены синяки. Также девочка пожаловалась на плохое самочувствие. Ее доставили в городскую больницу.

Так как ребенок находился 12:00 на улице у нее диагностировали обморожение нижних конечностей и ягодиц.

Начальник Змиевского отдела полиции Роман Горбунов созвал срочное совещание по поводу данной ситуации с привлечением работников прокуратуры, отдела образования и социальных служб с целью создания комиссии и проведения полного обследования условий проживания данной семьи и самих детей.

Беглянку после больницы направят в социально-реабилитационного центра и проведут работу с родителями.

По словам Романа Горбунова, информация внесена в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 125 (умышленное легкое телесное повреждение) Уголовного кодекса Украины.

Все обстоятельства происшествия устанавливаются.