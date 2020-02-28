28.02.2020 10:09

Ночью под дождем на стадионе Металлист искали бомбу

Сообщение о минировании оказалось фейком.



// РЕДПОСТ

27 февраля в 22:13 на электронный адрес Главного управления Национальной полиции в Харьковской области поступило анонимное сообщение о минировании стадиона «Металлист».

На месте работали взрыво-техническая и следственно-оперативная группы.

Взрывоопасные предметы не обнаружены, сообщили в оперативной сводке происшествий за сутки.