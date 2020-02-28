Главная Новости Криминал и происшествия Ночью под дождем на стадионе Металлист искали бомбу
28.02.2020  10:09   

Ночью под дождем на стадионе Металлист искали бомбу

Сообщение о минировании оказалось фейком.


// РЕДПОСТ

27 февраля в 22:13 на электронный адрес Главного управления Национальной полиции в Харьковской области поступило анонимное сообщение о минировании стадиона «Металлист».

На месте работали взрыво-техническая и следственно-оперативная группы.

Взрывоопасные предметы не обнаружены, сообщили в оперативной сводке происшествий за сутки.

Тэги:  минирование, харьков
 
Версия для печати
 

Материалы по теме

 
28.02 Криминал и происшествия Полиция задержала афериста-рециидивиста, минировавшего харьковский стадион 27.02 Криминал и происшествия Взрывчатку в ХПИ искали не больше двух часов 26.02 Криминал и происшествия Заминирован Политех: студенты эвакуированы (Обновлено)
 
 

Видео

В Харькове на пешеходном переходе сбили женщину. ВИДЕО
 
 
Loading...
 

В этот день 

 
 

Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2020 РЕДПОСТ
Все права защищены.

Cоздание сайта: WU
 