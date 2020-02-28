Ночью под дождем на стадионе Металлист искали бомбу

Сообщение о минировании оказалось фейком.
27 февраля в 22:13 на электронный адрес Главного управления Национальной полиции в Харьковской области поступило анонимное сообщение о минировании стадиона «Металлист».
На месте работали взрыво-техническая и следственно-оперативная группы.
Взрывоопасные предметы не обнаружены, сообщили в оперативной сводке происшествий за сутки.
День творческого подхода, неожиданных решений и внезапных вспышек чувств – обещает принести вам немало сюрпризов.
Ночью сильный дождь и мокрый снег. Днем небольшой дождь с мокрым снегом. Утром и днем порывы ветра 15-20 м/с.
День штурманской службы авиации ВВС Украины отмечается ежегодно 28 февраля, начиная с 2008 года.
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