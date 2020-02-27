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27.02.2020  17:58   

Харьковчане получают фейковые письма от Налоговой : Как их распознать

С почты, которая отдаленно напоминает почту Налоговой [email protected], приходят письма «от имени» ГНС.


://facebook.com

Об этом ведомство сообщило на своей странице в фейсбуке.

Какую информацию распространяют

В письмах речь идет о расторжении в одностороннем порядке договоров о признании электронных документов, а также просьба подавать отчетность на бумажных носителях.

Что говорят налоговики

«Цель этого очередного «вброса» посеять панику среди налогоплательщиков, дискредитировать и остановить реформу ГНС», – утверждают в налоговой.

Налогоплательщикам следует остерегаться действий мошенников и помнить:

  • письма от налоговой имеют формат «[email protected]»;
  • изменений в способе и форме представления отчетности нет;
  • налоговая наоборот поощряет плательщиков пользоваться электронными сервисами, поэтому подобные сообщения являются фейковыми.

Месяц атак и опровержений

Буквально неделю назад в СМИ появилась новость о введении в Украине нового налога. Якобы украинцам придется платить 19,5% (18% подоходного налога плюс 1,5% военного сбора) с каждого платежа на карту, если это перевод не от близких родственников.

В ГНС эту информацию назвали фейком и отметили, что прибыль физлиц облагается налогом исключительно в случаях, предусмотренных действующим законодательством.

Банки, в свою очередь, заверили, что не передают данные о поступлении на личные карточки.

Источник:   Минфин
 
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