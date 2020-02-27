Харьковчане получают фейковые письма от Налоговой : Как их распознать

С почты, которая отдаленно напоминает почту Налоговой [email protected], приходят письма «от имени» ГНС.
Об этом ведомство сообщило на своей странице в фейсбуке.
В письмах речь идет о расторжении в одностороннем порядке договоров о признании электронных документов, а также просьба подавать отчетность на бумажных носителях.
«Цель этого очередного «вброса» посеять панику среди налогоплательщиков, дискредитировать и остановить реформу ГНС», – утверждают в налоговой.
Налогоплательщикам следует остерегаться действий мошенников и помнить:
Буквально неделю назад в СМИ появилась новость о введении в Украине нового налога. Якобы украинцам придется платить 19,5% (18% подоходного налога плюс 1,5% военного сбора) с каждого платежа на карту, если это перевод не от близких родственников.
В ГНС эту информацию назвали фейком и отметили, что прибыль физлиц облагается налогом исключительно в случаях, предусмотренных действующим законодательством.
Банки, в свою очередь, заверили, что не передают данные о поступлении на личные карточки.
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