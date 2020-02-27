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27.02.2020  14:26   

Полиция накрыла 69 000 литров «левой» водки на заводских мощностях популярного бренда (ФОТО, ВИДЕО)

Официальный производитель, чтобы не платить обязательные платежи в бюджет в виде акцизного налога, использовал на своей неучтенных продукции поддельные марки акцизного налога, а также разливал алкоголь в таре типа «bag-in-box».


://hk.npu.gov.ua

О «находке» сообщили в отделе коммуникации ГУНП Украины в Харьковской области.

По данным полиции, официальный производитель, чтобы не платить акцизный налог, использовал на своей неучтенных продукции поддельные марки акциза, а также разливал алкоголь в таре типа "bag-in-box".

"Производитель изготавливал и отпускал продукцию, не отражалась в бухгалтерской и налоговой отчетности. Для ее оптовой и розничной реализации использовали поддельные марки акцизного налога, - говорится в сообщении. - Производственные мощности позволяли ежесуточно производить до 8 000 бутылок, большая часть из которых не отражалась в официальной отчетности, а затем официальные производители выводили полученную в "тень".

Полицейские задокументировали факт незаконного сбыта неучтенной алкогольной продукции, на которой были наклеены поддельные марки акцизного налога. Также установлено, что часть продукции хранилась в транспортных средствах вблизи официальных складов хранения. Это делалось для того, чтобы скрыть неучтенную продукцию, в том числе и фальсифицированную, от правоохранительных органов в случае их "визита" к складским помещениям.

Во вторник, 25 февраля, правоохранители провели ряд обысков на территории региона.

Во время следственных действий на территории официального производства обнаружили подпольный цех по разливу алкогольной продукции в тару типа "bag-in-box". Кроме того, неподалеку складских помещений полицейские обнаружили грузовики, в которых хранилось 30 000 бутылок водки, на каждой бутылке - поддельные марки акцизного налога Украины, и почти 9 тонн алкоголя в "bag-in-box". Также правоохранители изъяли 8 линий по разливу водки в бутылки и тару "bag-in-box".

 

 

 

 

Источник:   Отдел коммуникации полиции в Харьковской области
 Тэги:  водка, полиция, харьков, малиновка, прайм
 
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