27.02.2020 13:49
Телефон доверия против теневой экономики: появился список контактов по регионам
Мероприятия по детенизации экономики: в полиции заработали «телефоны доверия»
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Для оперативного реагирования на сообщения граждан такие линии созданы в каждой области.
Во исполнение решения Правительства на территории государства работники полиции проводят комплекс превентивных мер по противодействию незаконному использованию недр, оборота древесины, топлива, спирта, табака, ликероводочной продукции и игорному бизнесу (ссылка на селекторное совещание).
С целью координации усилий и повышения эффективности противодействия правонарушениям в указанных сферах в регионах созданы совместные рабочие группы.
Для оперативного реагирования и пресечения противоправной деятельности в каждом областном управлении стратегических расследований заработали «телефоны доверия».
Поэтому граждане, которым располагают информацией о совершении правонарушений, могут обращаться по спецлинии «102» или на «телефоны доверия».
Винницкая область: +38 (097) 264-55-60
Волынская область: +38 (0332) 74-23-37, + 38 (050) 726-25-56
Днепропетровска: +38 (096) 138-22-14
Донецка: +38 (050) 447-42-17
Житомирская: +38 (068) 860-99-37
Закарпатская +38 (066) 805-92-85
Запорожская: +38 (098) 777-62-80
Ивано-Франковска: +38 (097) 933-77-65
Киевская: +38 (068) 733-57-37, +38 (044) 271-62-60
город Киев: +38 (098) 002-29-29
Кировоградская: +38 (096) 976-06-04, +38 (0522) 24-23-43
Луганская: +38 (095) 367-90-10
Львовская: +38 (032) 226-52-02
Николаевская: +38 (050) 941-96-67
Одесская: +38 (048) 779-44-26
Полтавская: +38 (099) 537-32-58
Ровенская: +380 (68) 951 08 98
Сумская: +38 (0542) 60-10-12
Тернопольская: +38 (098) 624-00-32
Харьковская: +38 (068) 911-67-70
Херсонская: +38 (097) 155-36-65
Хмельницкая: +38 (050) -531-34-68
Черкасская: +38 (097) 012-93-94, +38 (0472) 393-222
Черновицкая: +38 (0372) 59-12-02, +38 (098) 00-22-188
Черниговская: +38 (0462) 662-844, +38 (063) 450-14-25
Департамент стратегических расследований