27.02.2020 13:49

Телефон доверия против теневой экономики: появился список контактов по регионам

Мероприятия по детенизации экономики: в полиции заработали «телефоны доверия»



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Для оперативного реагирования на сообщения граждан такие линии созданы в каждой области.

Во исполнение решения Правительства на территории государства работники полиции проводят комплекс превентивных мер по противодействию незаконному использованию недр, оборота древесины, топлива, спирта, табака, ликероводочной продукции и игорному бизнесу (ссылка на селекторное совещание).

С целью координации усилий и повышения эффективности противодействия правонарушениям в указанных сферах в регионах созданы совместные рабочие группы.

Для оперативного реагирования и пресечения противоправной деятельности в каждом областном управлении стратегических расследований заработали «телефоны доверия».

Поэтому граждане, которым располагают информацией о совершении правонарушений, могут обращаться по спецлинии «102» или на «телефоны доверия».

Винницкая область: +38 (097) 264-55-60

Волынская область: +38 (0332) 74-23-37, + 38 (050) 726-25-56

Днепропетровска: +38 (096) 138-22-14

Донецка: +38 (050) 447-42-17

Житомирская: +38 (068) 860-99-37

Закарпатская +38 (066) 805-92-85

Запорожская: +38 (098) 777-62-80

Ивано-Франковска: +38 (097) 933-77-65

Киевская: +38 (068) 733-57-37, +38 (044) 271-62-60

город Киев: +38 (098) 002-29-29

Кировоградская: +38 (096) 976-06-04, +38 (0522) 24-23-43

Луганская: +38 (095) 367-90-10

Львовская: +38 (032) 226-52-02

Николаевская: +38 (050) 941-96-67

Одесская: +38 (048) 779-44-26

Полтавская: +38 (099) 537-32-58

Ровенская: +380 (68) 951 08 98

Сумская: +38 (0542) 60-10-12

Тернопольская: +38 (098) 624-00-32

Харьковская: +38 (068) 911-67-70

Херсонская: +38 (097) 155-36-65

Хмельницкая: +38 (050) -531-34-68

Черкасская: +38 (097) 012-93-94, +38 (0472) 393-222

Черновицкая: +38 (0372) 59-12-02, +38 (098) 00-22-188

Черниговская: +38 (0462) 662-844, +38 (063) 450-14-25

Департамент стратегических расследований