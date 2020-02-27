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27.02.2020  13:19   

Подростки взломали и обокрали кафе (ФОТО)

В Харьковском районе полицейские разоблачили двух несовершеннолетних в совершении кражи.


hk.npu.gov.ua
Как сообщает ГУ Нацполиции, В конце января в дежурную часть с соответствующим заявлением обратился владелец заведения. На место происшествия выезжала следственно-оперативная группа.
 
15 и 17-летние жители поселка Безлюдовка ночью повредили пластиковые двери кафе и похитили плазменный телевизор, два ноутбука и два кальяны.
 
- Сотрудники сектора криминальной полиции Харьковского отдела полиции начали ряд оперативно-розыскных мероприятий по установлению и задержанию лиц, совершивших данное преступление, - отметил начальник Харьковского отдела полиции Александр Козленко. - В результате четких действий полицейским удалось выйти за след подозреваемых в совершении данного преступления.  
 
Ребята не стали отрицать своей вины и сознались в совершении правонарушения. Вещественные доказательства изъяты и возвращены владельцу.
 
Следователем открыто уголовное производство по ч 3. ст. 185 (кража) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до 6 лет лишения свободы. Подросткам сообщено о подозрении в совершении данного правонарушения.
 
Источник:   ГУ Нацполиции
 Тэги:  воровство, кража, харьков, обворовали, подростки, взломали дверь, безлюдовка
 
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