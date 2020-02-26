26.02.2020 18:22

Заминирован Политех: студенты эвакуированы

О ЧП сообщают очевидцы.



//lb.ua

Как информируют пользователи соцсети, в Харькве - вновь миннирование.

На этот раз замнирован НТУ ХПИ.

Сутденты вуза сообщают, что они сидели на парах, когда их оповестили, "что всё заминировано и все дружно топаем домой".