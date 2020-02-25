25.02.2020 11:50

Таможенники не поверили водителю, что тот припрятал полтора ящика греческого бренди для «персонального сугреву» (ФОТО)

Контрабандный алкоголь нашли в автомобиле, который ехал из России через таможенный пост «Плетеневка» в Волчанском районе Харьковской области.



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Инцидент произошел в ночь на 25 февраля. В машине были спрятаны 30 бутылок бренди Attikus.

Водитель авто, заехал в направлении движения из РФ в Украину и выбрал «зеленый коридор». Но на основании анализа критериев риска: нервное поведение, да еще и неоднократный пересечение границы в этот день, транспортное средство было переведено на полосу движения «красный коридор» для проведения таможенного досмотра.

По бардачком, который был с «Объединенный с передним левым крылом», было обнаружено 30 бутылок с алкогольными напитками ATTIKUS, е 0,7 I, SPIRITUOSE 38% vol.

На нарушителя составлен протокол по части 1 статьи 483.

Согласно части 2 статьи 376 Таможенного кодекса, граждане могут ввозить алкоголь и табачные изделия на таможенную территорию Украины без письменного декларирования в количестве на одного человека – 5 литров пива, 2 литра вина, 1 литр крепких напитков, 200 сигарет или 50 сигар или 250 гр табака.