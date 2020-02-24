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24.02.2020  08:18   

В субботу под Харьковом утонули трое рыбаков (ФОТО)

К воскресенью тела всех погибших достали на поверхность.


// ГСЧС

22 февраля в Службу спасения «101» поступило сообщение о несчастном случае, произошедшем на местном пруду в селе Прудянка Дергачевского района Харьковской области. По предварительным данным, на водоеме рыбачил 80-летний мужчина и провалился под лед. Местные жители пытались спасти рыбака, но лед был слишком хрупким, и им это не удалось. После чего вызвали спасательную службу.

В 10:00 на место вызова прибыло подразделение водолазной службы аварийно-спасательного отряда специального назначения ГУ ДСНС Украины в Харьковской области. В ходе поисковых мероприятий водолазы-спасатели подняли тело погибшего мужчины на поверхность и передали правоохранителям для проведения следственных действий.

В этот же день на Печенежском водохранилище возле села Мартовая водолазы ГСЧС подняли из воды тело еще одного погибшего 58-летнего рыбака.

Также 22 февраля в службу спасения поступило сообщение о том, что на озере вблизи с. Эсхар Чугуевского района провалился под лед 75-летний местный житель. Мужчина утонул еще задолго до прибытия сотрудников службы спасения. 23 февраля водолазной службой аварийно-спасательного отряда спецназначения его тело подняли на поверхность.

Источник:   ГУ ГСЧС
 Тэги:  рыбак, харьков, утонул, провалился под лед
 
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