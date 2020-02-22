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22.02.2020  10:23   

Берегите мужчин: Женщина по суду заплатит за домашнее насилие над мужем

Нецензурная брань жены обойдется ей в 420 гривен.


//izm.hr.court.gov.ua
Как сообщвет пресс-служба Изюмского горрайонного суда, 19 февраля 2020 года Изюмский суд Харьковской области признал виновной гражданку в совершении правонарушения, предусмотренного частью первой статьи 173-2 КУоАП (совершение домашнего насилия).
 
В судебном заседании было установлено, что 12 февраля 2020 года, женщина совершила ссору со своим сожителем, во время которой высказывалась в его адрес нецензурной бранью, что вызвало у последнего ощущение эмоциональной неуверенности и нанесло ущерб его психическому здоровью, — сообщает пресс -служба суда. 
 
Суд признал женщину виновной в совершении правонарушения и назначил административное наказание в виде штрафа размером в 420 гривен 40 копеек.
Источник:   Изюмский горрайонный суд
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