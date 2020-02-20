20.02.2020 16:43

Похождения трех грабительниц: информация от полиции

Копы Харькова пресекли деятельность преступной группы.



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Епе сообщает ГУ Нацполиции, злоумышленницы под предлогом оказания услуг по сдаче квартир завладевали средствами граждан.

Сейчас задокументировано 10 фактов их преступной деятельности.

Разоблачили и прекратили противоправные действия группы лиц работники Киевского отдела полиции под процессуальным руководством Харьковской городской прокуратуры № 2.

Злоумышленницами оказались 29, 23 и 28-летние женщины - жительницы Харькова и области.

Правоохранители установили, что женщины на интернет-ресурсах размещали объявления об оказании услуг по сдаче квартир в аренду на территории города Харькова.

После того, как граждане обращались в агентство, им предлагали оплатить полную сумму средств за аренду жилья за первый и последний месяцы.

Сумма уплачиваемых средств составляла от 4 до 10 000 гривен.

В дальнейшем гражданам предлагалось подписать договор о предоставлении информационных услуг.

В случае их несогласия с условиями договора, людей просто выталкивали из агентства.

Деньги, конечно, им никто не возвращал.

На сегодняшний день установлено около 100 человек, пострадавших от преступной деятельности женщин.

Сейчас злоумышленницам сообщено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 186 (грабеж) Уголовного кодекса Украины. Им грозит до 6 лет заключения.

Подозреваемым женщинам избраны меры пресечения: двум из них - содержание под стражей с правом внесения залога, а одной - круглосуточный домашний арест.

Руководство Киевского отдела полиции призывает граждан, ставших жертвами данного преступления, обращаться по адресу: г.. Харьков, ул. Алчевских, 49. Контактные телефоны: 700-43-04 или 102.