На Харьковщине осудили дезертиршу и «загулявшего» дембеля

Женщина вину на суде признала, но от объяснений отказалась, а горе-контрактник искренне раскаялся.
Об этом говорится в приговорах Чугуевского районного суда Харьковской области.
По одному из них обвиняемая - военнослужащая по контракту, делопроизводитель технической части воинской части А1939, имеет звание солдат.
Установлено, что в июне 2017 женщина заключила контракт о прохождении военной службы и была зачислена на должность радиотелеграфиста взвода связи военной части А1939, после чего переведена на должность делопроизводителя.
13 марта 2018 женщина самовольно покинула часть и поехала домой. Через пол года, 5 сентября 2019, она добровольно прибыла в военную прокуратуру, заявила о себе и в дальнейшем была направлена в расположение воинской части.
На суде женщина вину признала, но от объяснений отказалась.
Суд также установил, что на службе женщина характеризуется положительно, иногда допускает случаи халатного отношения к служебных обязанностей "не всегда умеет проявлять разумную инициативу, удовлетворительное знание уставов и других руководящих документов, способная к самокритичной оценки своих действий".
Суд признал женщину виновной в совершении преступления по ч. 4 ст. 407 Уголовного кодекса Украины и назначил ему наказание в виде трех лет лишения свободы с испытательным сроком в один год.
В другом приговоре уроженец Запорожья заключил контрак и решил стать гранотометчиком. Но на «Старый Новый год» 14 января 2019 года так и не явился, без уважительных причин, в воинскую часть А0501.
Терпение командира части хватило на пол года. Приказом командира воинской части А0501 №173 от 07.08.2019 года обвиняемый был освобожден от военной службы в запас.
Указанные действия заглявшего солдата квалифицированы по ч. 4 ст. 407 УК Украины - неявки в срок без уважительных причин к месту службы, совершенное в условиях особого периода, кроме военного положения, военнослужащим (кроме срочной службы).
Несостоявшийся гранатометчик вину признал полностью, искренне раскаялся, подтвердил обстоятельства совершения им уголовного преступления, отметив время, место, способ его совершения.
В частности, он пояснил, что действительно, будучи военнослужащим по контракту, 14.01.2019 года не явился к месту прохождения службы - военной части А0501, и находился по месту своего жительства в 18.07.2019 года, «выполняя обязанности военной службы».
Как и в предыдущем случае загулявшему дембулю суья назначил наказание в виде трех лет лишения свободы с испытательным сроком в один год.
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