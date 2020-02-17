17.02.2020 14:19
Черные лесорубы: браконьер, уничтожавший Национальный парк, получил срок (ФОТО)
К 3 годам заключения приговорили мужчину, который вырубал лес в Национальном природном парке «Слобожанский».
//khar.gp.gov.ua
Приговором Краснокутского районного суда Харьковской области мужчина признан виновным в совершении незаконной порубки деревьев в Национальном природном парке «Слобожанский» в Краснокутском районе Харьковской области (ч. 3 ст. 246 УК Украины).
Как сообщил руководитель местной прокуратуры Станислав Пиев, по факту незаконной порубки леса, совершенной на объекте природно-заповедного фонда, суд назначил злоумышленнику наказание в виде 3 лет лишения свободы.
Напомним, мужчина совершил незаконную порубку сосен в НПП «Слобожанский».
После этого злоумышленник пролал вырубленную древесину другим лицам.
Этими действиями он нанес национальному природному парку ущерб в размере около 130 тыс. грн и причинил существенный вред окружающей среде.
Кроме того, судом удовлетворен гражданский иск в интересах государства на сумму около 130 тыс. грн, а также применена специальная конфискация орудия преступления.
Справка: В настоящее время приговор не вступил в законную силу, поскольку идет срок на апелляционное обжалование.