17.02.2020 14:19

Черные лесорубы: браконьер, уничтожавший Национальный парк, получил срок (ФОТО)

К 3 годам заключения приговорили мужчину, который вырубал лес в Национальном природном парке «Слобожанский».



//khar.gp.gov.ua

Приговором Краснокутского районного суда Харьковской области мужчина признан виновным в совершении незаконной порубки деревьев в Национальном природном парке «Слобожанский» в Краснокутском районе Харьковской области (ч. 3 ст. 246 УК Украины).

Как сообщил руководитель местной прокуратуры Станислав Пиев, по факту незаконной порубки леса, совершенной на объекте природно-заповедного фонда, суд назначил злоумышленнику наказание в виде 3 лет лишения свободы.

Напомним, мужчина совершил незаконную порубку сосен в НПП «Слобожанский».

После этого злоумышленник пролал вырубленную древесину другим лицам.

Этими действиями он нанес национальному природному парку ущерб в размере около 130 тыс. грн и причинил существенный вред окружающей среде.

Кроме того, судом удовлетворен гражданский иск в интересах государства на сумму около 130 тыс. грн, а также применена специальная конфискация орудия преступления.

Справка: В настоящее время приговор не вступил в законную силу, поскольку идет срок на апелляционное обжалование.