14.02.2020 14:49

Стрельба по автомобилю: патрульному сообщили о подозрении

Полицейскому, который открыл стрельбу во время преследования и ранил мужчину, сообщено о подозрении.



//t.me

Под процессуальным руководством прокуратуры Харьковской области сообщено о подозрении одному из командиров рот Управление патрульной полиции в Харьковской области по факту превышения служебных полномочий работником правоохранительного органа (ч. 3 ст. 365 УК Украины).

Вместе с этим проверяется факт наезда преследуемого автомобиля Subaru Forester на работника патрульной полиции.

В настоящее время по данному факту начато уголовное производство по ч. 2 ст. 345 УК Украины (угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа).

Напомним, 13 февраля 2020, ночью, экипажу патрульных полицейских от граждан поступила информация о том, что на ул. Зубарева трое мужчин распивают алкогольные напитки и намерены ехать на автомобиле Subaru Forester.

Сотрудники патрульной полиции отреагировали на соответствующую информацию и нашли указанных граждан и автомобиль.

Но водитель автомобиля Subaru Forester начал убегать от патрульных и не реагировал на требования остановиться, началось погоня.

Во время преследования экипажем патрульных (в составе командира роты и двух инспекторов патрульной полиции) на служебном автомобиле Skoda Rapid автомобиля Subaru Forester, служебный автомобиль патрульной полиции застрял в поле возле села Хроли Харьковского района.

С целью остановки транспортного средства ст. лейтенант полиции совершил 3 выстрела в автомобиль Subaru Forester, но машина скрылась с места происшествия.

Позже выяснилось, что водитель преследуемого автомобиля самостоятельно доставил в двадцать пятую больницу Харькова пассажира, котрый получил два огнестрельных ранения.

Сейчас он находится в больнице в тяжелом состоянии.

Работник патрульной полиции, который стрелял, в результате чего был ранен гражданин, задержан в порядке статьи 208 УПК Украины.

Сейчас решается вопрос об избрании подозреваемому работнику патрульной полиции меры пресечения и отстранении его от должности.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от семи до десяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.

Досудебное расследование продолжается.