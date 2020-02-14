Два в одном - контрабандист удивил таможенников обширной библиотекой и кучей замороженной рыбы (ФОТО)

Водитель превысил нормы ввоза продуктов и закон об издательском деле одновременно
По мнению слобожанских пограничников все началось с того, что гражданин захотел полакомиться рыбкой и почитать книги, а вот с порядком перемещения товаров не ознакомился.
Накануне праздника святого Валентина в зону таможенного контроля пункта пропуска «Гоптовка» в направлении движения из РФ в Украину въехал легковой автомобиль, водитель которого уверенно выбрал зелений_коридор и заявив, что перевозит рыбу и книги.
При проведении таможенного досмотра автомобиля было установлено, что в багажном отделении находятся 27 кг. замороженной рыбы и ящик с книгами различных наименований - 59 шт. В личном письменном объяснении человек указал, что не знал о необходимости декларирования указанных товаров.
Таким образом, гражданин перемещал через таможенную границу Украины товары в объемах, превышающих установленные частью второй статьи 378 ТКУ, постановлением КМУ от 21 мая 2012 № 434 «Об объемах и порядке ввоза гражданами на таможенную территорию Украины пищевых продуктов для собственного потребления» и статьей 28¹ Закона Украины от 05.06.1997 № 318/97-ВР «Об издательском деле».
Указанные действия имеют признаки нарушения Таможенных правил , предусмотренного статьей 471 Таможенного кодекса Украины.
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