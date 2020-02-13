Стрельба с участием полиции: открыто уголовное производство

Харьковские следователи устанавливают обстоятельства травмирования патрульного полицейского и ранения пассажира авто
В Главное управление Национальной полиции в Харьковской области поступило сообщение о том, что 13 февраля ночью в селе Хроли Харьковской области экипаж патрульной полиции пытался остановить автомобиль «Subaru», водитель которого нарушил правила дорожного движения, а на требование об остановке не реагировал.
Во время преследования полицейские заблокировали движение правонарушителю. Патрульный пытался приблизиться к машине, но водитель внезапно начал движение, создавая угрозу для жизни полицейского.
Полицейский в соответствии с требованиями п. 7 ч. 4 ст. 46 «Закона Украины о Национальной полиции Украины», произвел три выстрела для остановки транспортного средства, однако автомобиль исчезла.
Впоследствии выяснилось, что водитель автомобиля, который бежал от патрульных, доставил в больницу пассажира с огнестрельным ранением.
Информацию по данному факту внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 2 ст. 345 (угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа) Уголовного кодекса Украины.
Также ГБР в г. Полтава данному факту внесены сведения в Единый реестр досудебных расследований по признакам уголовного преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 365 (превышение власти или служебных полномочий работником правоохранительного органа) Уголовного кодекса Украины.
Работник патрульной полиции, применивший огнестрельное оружие, в результате чего был ранен пассажир Subaru, задержан в порядке статьи 208 УПК Украины.
По указанным фактам возбуждены уголовные производства. Все материалы по факту применения оружия полицейским будут переданы в Государственное бюро расследований.
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