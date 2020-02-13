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13.02.2020  14:02   

Стрельба с участием полицейских: задержан патрульный

Прокуратура Харьковской области осуществляет процессуальное руководство в уголовном производстве, начатом по факту превышения власти или служебных полномочий работником правоохранительного органа (ч. 3 ст. 365 УК Украины).


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Напомним, инцидент произошел ночью 13 февраля.

Как сообщиди в прокуратуре, єкипажу патрульных полицейских поступила информация от граждано том, что на ул. Зубарева трое мужчин распивают алкогольные напитки и намерены ехать на автомобиле «Subaru Forester».
 
Сотрудники патрульной полиции отреагировали на соответствующую информацию и нашли указанных граждан и автомобиль. Но водитель автомобиля «Subaru Forester» пытался скрыться от патрульных и не реагировал на требования остановиться.
 
Экипаж патрульных в составе командира роты и двух инспекторов патрульной полиции на служебном автомобиле «Skoda Rapid» начал погоню за нарушителем. В поле возле с. Хролы Харьковского района автомобиль «Subaru Forester» застрял.
 
С целью остановки транспортного средства ст. лейтенант полиции совершил 3 выстрела в автомобиль «Subaru Forester», но машина скрылась с места происшествия.

Позже выяснилось, что водитель преследуемого автомобиля самостоятельно доставил в 25-ю больницу Харькова пассажира, который получил два огнестрельных ранения. Сейчас он находится в больнице в тяжелом состоянии.
 
Работник патрульной полиции, применивший огнестрельное оружие, в результате чего был ранен пассажир Subaru, задержан в порядке статьи 208 УПК Украины.
 
Проводятся первоочередные следственные действия. Следствием устанавливаются все обстоятельства произошедшего.
 
Решается вопрос о сообщение задержанному патрульном о подозрении и избрании в отношении него меры пресечения и отстранении его от должности.
 
Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от семи до десяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.
 
Указанное уголовное производство расследует территориальное управление ГБР в г. Полтаве.
 
Досудебное расследование продолжается.

Источник:   Прокуратура Харьковской области
 Тэги:  прокуратура, стрельба, харьков, полиция, патрульный
 
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