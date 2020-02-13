13.02.2020 14:02

Стрельба с участием полицейских: задержан патрульный

Прокуратура Харьковской области осуществляет процессуальное руководство в уголовном производстве, начатом по факту превышения власти или служебных полномочий работником правоохранительного органа (ч. 3 ст. 365 УК Украины).



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Напомним, инцидент произошел ночью 13 февраля.

Как сообщиди в прокуратуре, єкипажу патрульных полицейских поступила информация от граждано том, что на ул. Зубарева трое мужчин распивают алкогольные напитки и намерены ехать на автомобиле «Subaru Forester».



Сотрудники патрульной полиции отреагировали на соответствующую информацию и нашли указанных граждан и автомобиль. Но водитель автомобиля «Subaru Forester» пытался скрыться от патрульных и не реагировал на требования остановиться.



Экипаж патрульных в составе командира роты и двух инспекторов патрульной полиции на служебном автомобиле «Skoda Rapid» начал погоню за нарушителем. В поле возле с. Хролы Харьковского района автомобиль «Subaru Forester» застрял.



С целью остановки транспортного средства ст. лейтенант полиции совершил 3 выстрела в автомобиль «Subaru Forester», но машина скрылась с места происшествия.

Позже выяснилось, что водитель преследуемого автомобиля самостоятельно доставил в 25-ю больницу Харькова пассажира, который получил два огнестрельных ранения. Сейчас он находится в больнице в тяжелом состоянии.



Работник патрульной полиции, применивший огнестрельное оружие, в результате чего был ранен пассажир Subaru, задержан в порядке статьи 208 УПК Украины.



Проводятся первоочередные следственные действия. Следствием устанавливаются все обстоятельства произошедшего.



Решается вопрос о сообщение задержанному патрульном о подозрении и избрании в отношении него меры пресечения и отстранении его от должности.



Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от семи до десяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.



Указанное уголовное производство расследует территориальное управление ГБР в г. Полтаве.



Досудебное расследование продолжается.