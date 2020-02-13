13.02.2020 13:07

Поддельный диплом: экс-советница губернатора - под судом

Из-за поддельного диплома о высшем образовании женщина не прошла спецпроверку.



//bagnet.org

Харьковской местной прокуратурой № 2 направлен в суд обвинительный акт в отношении лица, занимавшего должность советника председателя ХОГА, по факту использования заведомо поддельного документа (ч. 4 ст. 358 УК Украины).

По информации руководителя местной прокуратуры Эдуарда Новикова, установлено, что одна из бывших советников експредседателя ХОГА при прохождении конкурса на должность госслужащего Нацсовета Украины по вопросам телевидения и радиовещания предоставила конкурсной комиссии диплом о получении высшего образования.

Однако спецпроверку женщина не прошла, поскольку оказалось, что ее диплом является поддельным, о чем Нацсоветом сообщено правоохранительным органам.

11 февраля 2020 обвинительный акт в отношении женщины направлено в суд за совершение преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 358 УК Украины (использование заведомо поддельного документа).

Сейчас указанному лицу избрана мера пресечения в виде личного обязательства.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде штрафа до пятидесяти необлагаемых минимумов доходов граждан или ареста на срок до шести месяцев, или ограничение свободы на срок до двух лет.