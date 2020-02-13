Гололед, заносы и упавшее дерево: спасатели помогают застрявшим под Харьковом автомобилям

За сутки спасатели три раза привлекались для помощи водителям транспортных средств в связи со сложными погоднымы условиями.
Так, вблизи села Темновка Харьковского района подразделением Васищевской местной пожарной команды был осуществлен выезд для распиловки и уборки дерева, упавшего на проезжую часть.
В селе Липчановка Изюмского района спасатели помогли вытащить автомобиль "Opel Omega", застрявшего в снежном сугробе.
По улице Некрасова города Барвенково - сотрудниками ГСЧС была оказана помощь по вытягивания фуры "Freightliner" со скользкой дороги.
Звезды советуют провести этот день в приятной компании, собрать друзей у себя или напроситься к кому-нибудь в гости.
Ночью пойдет мелкий снег, который утром закружит в метели. Днем осадки прекратятся, а вечером могт начаться снова.
Всемирный день радио отмечается с 2012 года по решению ЮНЕСКО.
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