13.02.2020 12:03

Гололед, заносы и упавшее дерево: спасатели помогают застрявшим под Харьковом автомобилям

За сутки спасатели три раза привлекались для помощи водителям транспортных средств в связи со сложными погоднымы условиями.



// ГСЧС

Так, вблизи села Темновка Харьковского района подразделением Васищевской местной пожарной команды был осуществлен выезд для распиловки и уборки дерева, упавшего на проезжую часть.

В селе Липчановка Изюмского района спасатели помогли вытащить автомобиль "Opel Omega", застрявшего в снежном сугробе.

По улице Некрасова города Барвенково - сотрудниками ГСЧС была оказана помощь по вытягивания фуры "Freightliner" со скользкой дороги.