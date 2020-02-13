Главная Новости Криминал и происшествия Гололед, заносы и упавшее дерево: спасатели помогают застрявшим под Харьковом автомобилям
13.02.2020  12:03   

Гололед, заносы и упавшее дерево: спасатели помогают застрявшим под Харьковом автомобилям

За сутки спасатели три раза привлекались для помощи водителям транспортных средств в связи со сложными погоднымы условиями.


// ГСЧС

Так, вблизи села Темновка Харьковского района подразделением Васищевской местной пожарной команды был осуществлен выезд для распиловки и уборки дерева, упавшего на проезжую часть.

В селе Липчановка Изюмского района спасатели помогли вытащить автомобиль "Opel Omega", застрявшего в снежном сугробе.

По улице Некрасова города Барвенково - сотрудниками ГСЧС была оказана помощь по вытягивания фуры "Freightliner" со скользкой дороги.

Источник:   ГУ ГСЧС
 Тэги:  занос, гсчс, харьков, автомобиль, буксируют
 
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