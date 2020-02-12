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12.02.2020  13:23   

Заробитчанин пытался тайком привезти в Харьков несовершеннолетнюю возлюбленную

На западной границе Украины задержали харьковчанина с влюбленной в него 15-летней полячкой


Фото: ГПС Украины

На границе с Польшей задержали харковчанина вместе с влюбленной в него несовершеннолетней иностранкой. Об этом сообщили в Госпогранслужбе Украины.

Сотрудники пункта пропуска "Шегини" выяснили, что молодой парень из нашего города работал за рубежом. В Польше он встретил 15-летнюю девушку, однако ее родители были против их отношений. Тогда пара решила сбежать в Украину. 

У его избранницы не было документов, поэтому 20-летний харьковчанин предложил пересечь рубеж между странами в обход пунктов пропуска. Однако "Ромео" и "Джульетту" задержали пограничники. Теперь девушку передадут польским правоохранителям. А вот ее спутнику грозит уголовная ответственность. Сейчас силовики устанавливают все обстоятельства правонарушения.

Источник:   newsroom
 Тэги:  таможня, контрабанда, харьков, нелегал, задержание
 
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