12.02.2020 13:23

Заробитчанин пытался тайком привезти в Харьков несовершеннолетнюю возлюбленную

На западной границе Украины задержали харьковчанина с влюбленной в него 15-летней полячкой



Фото: ГПС Украины

На границе с Польшей задержали харковчанина вместе с влюбленной в него несовершеннолетней иностранкой. Об этом сообщили в Госпогранслужбе Украины.

Сотрудники пункта пропуска "Шегини" выяснили, что молодой парень из нашего города работал за рубежом. В Польше он встретил 15-летнюю девушку, однако ее родители были против их отношений. Тогда пара решила сбежать в Украину.

У его избранницы не было документов, поэтому 20-летний харьковчанин предложил пересечь рубеж между странами в обход пунктов пропуска. Однако "Ромео" и "Джульетту" задержали пограничники. Теперь девушку передадут польским правоохранителям. А вот ее спутнику грозит уголовная ответственность. Сейчас силовики устанавливают все обстоятельства правонарушения.