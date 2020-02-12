Главная Новости Криминал и происшествия За блок сигарет и ящик виски у горе-контрабандиста таможенники могут конфисковать авто
12.02.2020  12:52   

За блок сигарет и ящик виски у горе-контрабандиста таможенники могут конфисковать авто

Попытку провести контрабандным способом партию виски пресекли на таможенном пункте «Плетеневка» Слобожанской таможни.


// https://vecherniy.kharkov.ua/

Инцидент случился в ночь на 12 февраля, когда легковой автомобиль попытался проехать из России в Украину по «зеленому коридору».

Оказалось, что машина три часа назад уже пересекала границу.

Тщательный осмотр автомобиля показал, что за панелью передней пассажирской подушки безопасности лежат 10 пачек сигарет и 14 бутылок алкоголя.

Товар оказался не задекларированным, поэтому на нарушителя таможенных правил составлен протокол по части 1 статьи 483 Таможенного Кодекса, сообщили в Слобожанской таможне.

Источник:   ВХ
 Тэги:  таможня, харьков, контрабанда, паспорт
 
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