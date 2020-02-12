12.02.2020 12:52

За блок сигарет и ящик виски у горе-контрабандиста таможенники могут конфисковать авто

Попытку провести контрабандным способом партию виски пресекли на таможенном пункте «Плетеневка» Слобожанской таможни.



// https://vecherniy.kharkov.ua/

Инцидент случился в ночь на 12 февраля, когда легковой автомобиль попытался проехать из России в Украину по «зеленому коридору».

Оказалось, что машина три часа назад уже пересекала границу.

Тщательный осмотр автомобиля показал, что за панелью передней пассажирской подушки безопасности лежат 10 пачек сигарет и 14 бутылок алкоголя.

Товар оказался не задекларированным, поэтому на нарушителя таможенных правил составлен протокол по части 1 статьи 483 Таможенного Кодекса, сообщили в Слобожанской таможне.