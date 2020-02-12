За блок сигарет и ящик виски у горе-контрабандиста таможенники могут конфисковать авто

Попытку провести контрабандным способом партию виски пресекли на таможенном пункте «Плетеневка» Слобожанской таможни.
Инцидент случился в ночь на 12 февраля, когда легковой автомобиль попытался проехать из России в Украину по «зеленому коридору».
Оказалось, что машина три часа назад уже пересекала границу.
Тщательный осмотр автомобиля показал, что за панелью передней пассажирской подушки безопасности лежат 10 пачек сигарет и 14 бутылок алкоголя.
Товар оказался не задекларированным, поэтому на нарушителя таможенных правил составлен протокол по части 1 статьи 483 Таможенного Кодекса, сообщили в Слобожанской таможне.
Один из тех дней, когда люди совершают нелогичные поступки, ссорятся из-за пустяков, теряют осторожность и забывают о чувстве меры.
В ночь на 12 февраля в Харьков придет еще один циклон, и снегопады продолжатся.
Сегодня отмечается международный праздник, который подарила миру Украина.
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