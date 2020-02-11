11.02.2020 15:17

Харьковские аудиторы нашли нарушений на полтора миллиарда гривен при тендерных закупках чиновников

В течение 2019 специалисты Северо-восточного офиса Держаудитслужбы провели мониторинг 466 процедур закупок на общую сумму 1,5 млд грн.



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По результатам мониторинга процедур закупок в течение 2019 было установлено нарушений в сфере закупок по 405 процедурам (в 87% охваченных анализом ) на общую сумму 1,3 млд грн , с которых по 194 процедурами закупок на общую сумму 824 300 000 грн ,у установлено нарушение законодательства в части тендерных предложений участников ,которые не отвечали требованиям тендерных документаций заказчику.

По результатам анализа процедур закупок было отменено 53 процедур, ожидаемой стоимостью 263,6 тыс . грн и расторгнуты договора по 6 процедурами закупок на общую сумму 45,5 тыс. грн.

Следует отметить , что по результатам проведенных мониторингов закупок в течение января-декабря 2019 года составлен и направлено в суд 19 протоколов о административным правонарушениям, предусмотренным частью первой статьи 164-14 КУоАП .

Помимо прочего, в течение 2019 Офисом проведено 8 проверок публичных закупок .

По результатам проверки закупок проведенных в Управлении образования , молодежи и спорта Лозовской городской совет Харьковской области составлен и направлено в суд 2 протокола об административном правонарушеним, предусмотренных частью первой статьи 164-14 КУоАП .

Наряду с этим, по результатам проверки закупок КП « подземный город », обеспечено предупреждения нарушения законодательства в сфере закупок , путем расторжения договора, заключенного по результатам торгов , которые проведены с нарушением требований законодательства на общую сумму 1 600 000 грн.