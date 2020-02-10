Главная Новости Криминал и происшествия На рассвете сгорел автомобиль, припаркованный у дома на Павловом Поле
10.02.2020  10:30   

На рассвете сгорел автомобиль, припаркованный у дома на Павловом Поле

Причины возгорания устанавливаются.


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О происшествии сообщили в оперативной сводке ХОГА.

10 февраля в 4.59 у дома № 66-А по проспекту Науки произошло возгорание автомобиля «Шевроле Авео», говорится сообщение.

Пострадавших нет.

Причины возгорания устанавливаются

Тэги:  пожар, харьков
 
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