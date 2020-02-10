На рассвете сгорел автомобиль, припаркованный у дома на Павловом Поле

Причины возгорания устанавливаются.
О происшествии сообщили в оперативной сводке ХОГА.
10 февраля в 4.59 у дома № 66-А по проспекту Науки произошло возгорание автомобиля «Шевроле Авео», говорится сообщение.
Пострадавших нет.
Причины возгорания устанавливаются
День просто идеален для организации чего бы то ни было – от деловых переговоров до пикника на природе или вечеринки в кругу друзей.
В этот день в Харькове небо будет ясным до самого позднего вечера. Без осадков.
Славяне сегодня чествовали домового: после ужина оставляли за печкой горшочек каши, обложенный горячими углями, чтобы каша не остыла до полуночи.
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