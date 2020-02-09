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09.02.2020  15:15   

Спасатели эвакуировали из пылающей «хрущовки» десяток харьковчан (ФОТО)

8 февраля в 17:14 на номер «101» поступило сообщение о пожаре, возникшем в Немышлянском районе на третьем этаже пятиэтажного жилого дома по адресу: ул. Балканская, 21.


://kh.dsns.gov.ua

На место пожара сразу выехали подразделения ГСЧС в составе 2 отделений на автоцистернах и 1 отделение на автолестнице. По прибытию к месту пожара было установлено, что в комнате и на балконе горели домашние вещи на площади около 10 кв.м. 

Из-за задымления лестничной клетки, пожарным пришлось эвакуировать 10 жителей верхних этажей.

В 17:30 пожар был локализован, а в 18:17 полностью ликвидирован. Причина возникновения пожара и ущерб устанавливаются.

 

Источник:   ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области
 
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