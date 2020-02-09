Харьковского лесника Сису уволили за «впечатляющие» результаты проверки - комментарии Премьера Украины

Премьер-министр Украины Алексей Гончарук через соцсеть прокомментировал увольнение одиозного харьковского лесника Виктора Сиси
Освобождение харьковского руководителя Гутянского лесхоза Виктора Сиси состоялось в рамках кадровых чисток. В ведомстве оставят только порядочных сотрудников. Об этом в субботу, 8 февраля, на своем Telegram канале написал Премьер-министр Украины Алексей Гончарук.
Премьер сообщил, что сейчас в Гослесагентстве происходит полный аудит деятельности. Отрасль "вычищают" от коррупционеров.
Виктора Сису освободили после проверки лесхоза. Ее результаты в правительстве назвали "впечатляющими".
"Объемы незаконных рубок на предприятии оценен в 32 млн. Государственных убытков. Долги предприятия - 30 млн. Фиктивные сведения об идеальном финансовом состоянии и закупка транспортных средств без согласования с Гослесагентством", - написал Алексей Гончарук.
Всю информацию передали правоохранителям для полноценного расследования и привлечения виновных к ответственности.
Звезды обещают успех тому, кто сможет управлять своими чувствами. Старайтесь мыслить позитивно, занимаясь тем, что настраивает вас на оптимистический лад.
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