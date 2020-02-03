03.02.2020 19:15

Труп с ножом в груди: на Салтовке произошло убийство (ФОТО, Обновлено)

О преступлении сообщают соцсети.



//t.me

Как сообщает ГУ Нацполиции, информация об обнаружении тела 50-летнего гражданина с проникающим ранением грудной клетки в одной из квартир дома по улице Бучмы поступила в полицию 3 февраля 2020 года около 9:40. По адресу выезжала следственно-оперативная группа. Полицейские установили, что погибшим является 50-летний хозяин квартиры. По данному факту возбуждено уголовное производство по ч. 1 ст. 115 (убийство) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 7 до 15 лет. В настоящее время проводятся все необходимые следственно-оперативные действия, направленные на выяснение обстоятельств происшествия, отрабатывается несколько версий.

Как информировали ранее подписчики соцсетей, на улице ул. Бучмы, 46 - убийство

По информации подписчиков произошла пьяная драка.

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