Главная Новости Криминал и происшествия Труп с ножом в груди: на Салтовке произошло убийство (ФОТО, Обновлено)
03.02.2020  19:15   

Труп с ножом в груди: на Салтовке произошло убийство (ФОТО, Обновлено)

О преступлении сообщают соцсети.


//t.me
Как сообщает ГУ Нацполиции, информация об обнаружении тела 50-летнего гражданина с проникающим ранением грудной клетки в одной из квартир дома по улице Бучмы поступила в полицию 3 февраля 2020 года около 9:40.
 
По адресу выезжала следственно-оперативная группа.
 
Полицейские установили, что погибшим является 50-летний хозяин квартиры.
 
По данному факту возбуждено уголовное производство по ч. 1 ст. 115 (убийство) Уголовного кодекса Украины.
 
Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 7 до 15 лет.
 
В настоящее время проводятся все необходимые следственно-оперативные действия, направленные на выяснение обстоятельств происшествия, отрабатывается несколько версий.
 
Как информировали ранее подписчики соцсетей, на улице ул. Бучмы, 46 -убийство.
 
По информации подписчиков произошла пьяная драка.
 
По предварительной информации вчера, 2 февраля 2020 года отмечали 50-летнюю годовщину хозяина квартиры.
 
Жена ушла в магазин вечером, он оставался сам.
 
Вернувшись домой попасть не смогла, так как забыла ключи.
 
Звонила в дверь, муж не  открывал, подумала, что уснул.
 
С утра сегодня попросила соседа, чтобы он с козырька подъезда залез в квартиру,  но тот увидел на кухне труп.
 
Тэги:  убийство, труп, харьков, смерть, драка
 
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