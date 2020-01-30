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30.01.2020  15:07   

Взрыв и выстрелы около Дома малютки: в Харькове проводится операция Сирена (ВИДЕО, ФОТО)

Полицией устанавливаются обстоятельства происшествия в Шевченковском районе Харькова.


// Нацполиция

30 января в 13:30 от оператора «102» в полицию поступило сообщение от женщины о том, что возле дома по улице Кузнецкой несколько минут назад раздались выстрелы и взрыв.

По адресу выехали руководство ГУНП в Харьковской области, Шевченковского отдела полиции, следственно-оперативная группа и специалисты взрывотехнического управления.

По словам очевидцев, с места происшествия уехал автомобиль белого цвета, в котором может находиться пострадавший.

По городу и области по распоряжению руководства ГУНП в Харьковской области введена полицейская операция «Сирена».

Сейчас полицией проводится осмотр места происшествия и принимаются меры для установления местонахождения автомобиля.

Источник:   ГУ НП
 Тэги:  выстрелы, полиция, харьков
 
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