Взрыв и выстрелы около Дома малютки: в Харькове проводится операция Сирена (ВИДЕО, ФОТО)

Полицией устанавливаются обстоятельства происшествия в Шевченковском районе Харькова.
30 января в 13:30 от оператора «102» в полицию поступило сообщение от женщины о том, что возле дома по улице Кузнецкой несколько минут назад раздались выстрелы и взрыв.
По адресу выехали руководство ГУНП в Харьковской области, Шевченковского отдела полиции, следственно-оперативная группа и специалисты взрывотехнического управления.
По словам очевидцев, с места происшествия уехал автомобиль белого цвета, в котором может находиться пострадавший.
По городу и области по распоряжению руководства ГУНП в Харьковской области введена полицейская операция «Сирена».
Сейчас полицией проводится осмотр места происшествия и принимаются меры для установления местонахождения автомобиля.
Бойтесь мелочей: день склоняет к дотошности и есть опасность в любом деле углубиться в дебри.
Ночью небольшой снег, мокрый снег, днем без существенных осадков, вечером снова ожидается снег. На дорогах местами гололедица.
Этот день в народе называли еще Антонина-половина. Это означало, что половина зимы позади, а впереди уже светит весна.
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