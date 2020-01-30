30.01.2020 15:07

Взрыв и выстрелы около Дома малютки: в Харькове проводится операция Сирена (ВИДЕО, ФОТО)

Полицией устанавливаются обстоятельства происшествия в Шевченковском районе Харькова.



// Нацполиция

30 января в 13:30 от оператора «102» в полицию поступило сообщение от женщины о том, что возле дома по улице Кузнецкой несколько минут назад раздались выстрелы и взрыв.



По адресу выехали руководство ГУНП в Харьковской области, Шевченковского отдела полиции, следственно-оперативная группа и специалисты взрывотехнического управления.



По словам очевидцев, с места происшествия уехал автомобиль белого цвета, в котором может находиться пострадавший.

По городу и области по распоряжению руководства ГУНП в Харьковской области введена полицейская операция «Сирена».



Сейчас полицией проводится осмотр места происшествия и принимаются меры для установления местонахождения автомобиля.