30.01.2020 13:31

Спасатели около часа возились вокруг телки

Барвенковский район: спасатели помогли достать из глубокой ямы животное.



://kh.dsns.gov.ua

29 января в 15:28 на номер «101» поступило сообщение о чрезвычайном происшествии, которое произошло на ул. Лесной в селе Малолетка Барвенковского района. Звонила женщина, которая просила помочь вытащить из глубокой ямы ее телушку. Инцидент произошел у дома № 29, где находился заброшенный колодец глубиной 5 м. Он был прикрыт тонким листом шифера, поэтому животноелегко провалилось.

К месту вызова прибыли спасатели 61-й Государственной пожарно-спасательной части ДСНС. Оценив ситуацию, они приняли решение спустить в колодец спасателя, чтобы тот закрепил спасательную веревку на теленку.

Ограниченное пространство в яме ограничивал варианты спасения скота. Веревку едва удалось закрепить за ее туловище. Далее 5 спасателей и около 10 местных мужчин вместе вытащили телку на поверхность.

По предварительным данным скот не травм претерпела. На проведение спасательной операции потребовалось около 40 мин.