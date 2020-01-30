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30.01.2020  13:31   

Спасатели около часа возились вокруг телки

Барвенковский район: спасатели помогли достать из глубокой ямы животное.


://kh.dsns.gov.ua

29 января в 15:28 на номер «101» поступило сообщение о чрезвычайном происшествии, которое произошло на ул. Лесной в селе Малолетка Барвенковского района. Звонила женщина, которая просила помочь вытащить из глубокой ямы ее телушку. Инцидент произошел у дома № 29, где находился заброшенный колодец глубиной 5 м. Он был прикрыт тонким листом шифера, поэтому животноелегко провалилось.

К месту вызова прибыли спасатели 61-й Государственной пожарно-спасательной части ДСНС. Оценив ситуацию, они приняли решение спустить в колодец спасателя, чтобы тот закрепил спасательную веревку на теленку.

Ограниченное пространство в яме ограничивал варианты спасения скота. Веревку едва удалось закрепить за ее туловище. Далее 5 спасателей и около 10 местных мужчин вместе вытащили телку на поверхность.

По предварительным данным скот не травм претерпела. На проведение спасательной операции потребовалось около 40 мин.

 

 

Источник:   ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области
 Тэги:  спасение, яма, харьковщина, животные, пожарные, колодец
 
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