27.01.2020 12:52

Силовики задержали торговку наркотой, прогуливавшуюся на пограничном КПП

В Восточном региональном управлении Государственной пограничной службы сообщили о задержании пограничниками женщины, которая находилась в розыске.



://facebook.com/skhidneregionalneypravlinnya

По данным ГПСУ, в пункте пропуска "Гоптовка" в Харьковской области пограничники обнаружили гражданку Украины, женщину 1966 года, которая пешком направлялась на территорию Украины.

Во время проверки документов правоохранители установили, что женщина разыскивается на территории Украины по подозрению в изготовлении и хранении наркотического вещества.

Гражданку передали правоохранителям.