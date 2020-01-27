Силовики задержали торговку наркотой, прогуливавшуюся на пограничном КПП

В Восточном региональном управлении Государственной пограничной службы сообщили о задержании пограничниками женщины, которая находилась в розыске.
По данным ГПСУ, в пункте пропуска "Гоптовка" в Харьковской области пограничники обнаружили гражданку Украины, женщину 1966 года, которая пешком направлялась на территорию Украины.
Во время проверки документов правоохранители установили, что женщина разыскивается на территории Украины по подозрению в изготовлении и хранении наркотического вещества.
Гражданку передали правоохранителям.
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