Главная Новости Криминал и происшествия Силовики задержали торговку наркотой, прогуливавшуюся на пограничном КПП
27.01.2020  12:52   

Силовики задержали торговку наркотой, прогуливавшуюся на пограничном КПП

В Восточном региональном управлении Государственной пограничной службы сообщили о задержании пограничниками женщины, которая находилась в розыске.


://facebook.com/skhidneregionalneypravlinnya

По данным ГПСУ, в пункте пропуска "Гоптовка" в Харьковской области пограничники обнаружили гражданку Украины, женщину 1966 года, которая пешком направлялась на территорию Украины.  

Во время проверки документов правоохранители установили, что женщина разыскивается на территории Украины по подозрению в изготовлении и хранении наркотического вещества.

Гражданку передали правоохранителям.

Источник:   Восточное региональное отделение ГПСУ
 Тэги:  задержание розыск, харьков, отряд, пограничники, гоптовка
 
Версия для печати
Loading...
 

Видео

В Харькове на пешеходном переходе сбили женщину. ВИДЕО
 
 
Loading...
 

В этот день 

 
 

Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2020 РЕДПОСТ
Все права защищены.

Cоздание сайта: WU
 