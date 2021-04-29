29.04.2021 17:12

Игорь Терехов встретился с жителями Шевченковского района (ФОТО, ВИДЕО)

В Шевченковском районе обустроят новый источник и отремонтируют ряд домов.



//city.kharkov.ua

Исполняющий обязаности Харьковского городского головы Игорь Терехов сегодня, 29 апреля 2021 года, встретился с жителями Шевченковского района.

Одиннадцать человек обратились к нему с просьбой выделить материальную помощь на проведение операций, дорогостоящее лечение, реабилитацию после продолжительной болезни, и всем им будет оказана помощь.

Кроме того, по обращению жительницы дома по ул. Аграрной, 6-а будет благоустроена территория возле источника рядом с домом по ул. Семена Кузнеца, 64. Там необходимо отремонтировать тротуар и оборудовать место для набора воды, которая, как отметили специалисты, отвечает всем санитарным нормам.

В лицее №89 установят автоматическую пожарную сигнализацию, а в школе №150 к началу нового учебного года выполнят ремонт санузлов на первом и втором этажах.

Также жители района попросили установить светофоры на пересечении ул. 23 Августа, ул. Шекспира и пер. Аральского, на переходе на пр. Людвига Свободы (остановка «АТС 336») и на пересечении пр. Победы и ул. Ахсарова. Игорь Терехов сообщил, что специалисты выедут на место и реализуют соответствующие проекты, чтобы обезопасить дорожное движение. С такой же целью на пешеходном переходе в районе дома №1 по ул. Шатиловской планируется установить макет человека, переходящего дорогу, чтобы водители снижали скорость, и конструкцию, аналогичную лежачему полицейскому.

Кроме того, городской совет поможет жителям района решить ряд жилищных вопросов. Так, одной из сотрудниц СКП «Харьковзеленстрой» помогут в приватизации жилплощади, другой - улучшить жилищные условия. Игорь Терехов сообщил, что для одинокой матери будут искать жилье большей площади, и предложил ей принять участие в городской программе приобретения доступного жилья на льготных условиях. Также на выгодных условиях квартиру сможет приобрести одна из вынужденных переселенок.

Еще часть обращений жителей района касалась ремонта подъездов. В частности, в этом году планируется выполнить ремонт подъездов с заменой окон по следующим адресам: подъезда №8 в доме по пр. Науки, 12, подъезда №2 по пр. Людвига Свободы, 35, подъезда №3 по пр. Победы, 64, подъезда №8 по ул. Данилевского, 17 и др. Кроме того, в планах на этот год - выполнить ремонт кровли с заменой желобов на доме в пер. 23 Августа, 8.

Также в районе продолжатся ремонты внутриквартальных дорог и установят площадку для выгула собак в районе домов по пр. Победы, 71, 71-б, 75, 77 и 79. Для установки площадки, по словам Игоря Терехова, будут выделены дополнительные средства из бюджета городской территориальной громады.

Секретарь городского совета отметил, что основные ремонтные работы будут проводиться до осени.

«Многие просьбы требуют безотлагательного решения, поэтому мы так формируем бюджет, чтобы сразу реагировать на возникающие вопросы. Также нам необходимо устанавливать детские площадки, ремонтировать кровли, выполнять капитальный и ямочный ремонт дорог. После зимы нужно выполнить комплекс работ, чтобы привести внутридомовые территории в порядок. Будем работать. Традиционно в день рождения города, 23 августа, мы подводим итог выполненного за год», - сообщил после встречи Игорь Терехов.

Отметим, что сейчас в Харькове ремонтные работы выполняют в 460 подъездах жилых домов.