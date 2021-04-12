Петиция о дизайн-коде Харькова набрала больше пяти тысяч голосов

Харьковчане поддержали петицию против беспорядочного размещения рекламы на фасадах домов.
В феврале на сайте горсовета была размещена петиция о создании дизайн-кода, который бы описывал, как должны выглядеть фасады зданий, уличное покрытие и мощение, элементы освещения, уличная мебель и указатели.
«Наш красивый центр, историческая часть заполнена рекламой, вывесками, чья привлекательность весьма субъективна и не всем по вкусу. Огромные баннеры на зданиях, реклама на крышах не даёт насладиться красотой города. Реклама не должна закрывать архитектуру, в особенности - исторический центр», – считает автор петиции, предложивший ввести свод правил для упорядочения наружной рекламы в Харькове.
Она набрала свыше необходимых 5 тысяч подписей и теперь находится на рассмотрении.
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