11.04.2021 17:14

Игорь Терехов заявил, что не допустит транспортного коллапса в Харькове

Кроме того, выразил уверенность, что все достойно пройдут это испытание и как можно скорее вернутся к обычной жизни.



Редпост

По информации исполняющего обязанности Харьковского городского головы Игоря Терехова, 11 апреля за несколько часов сотрудники полиции составили десятки протоколов на частных перевозчиков за нарушение правил перевозки пассажиров в условиях карантинных ограничений.

"За несколько часов сотрудники полиции составили десятки протоколов на частных перевозчиков за нарушение правил перевозки пассажиров в условиях карантинных ограничений. Это вызвало серьезные опасения у транспортных компаний и нежелание выпускать автобусы на маршруты, боясь больших штрафов, что может привести к транспортному коллапсу в городе. Мы этого не допустим!", - говорится в сообщении на его странице в Фейсбук.

По его словам, перевозчики не будут уменьшать количество транспорта или отменять маршруты.

"Только что закончилась оперативная рабочая встреча со всеми перевозчиками города и представителями Национальной полиции. Главный итог встречи - перевозчики не будут уменьшать количество транспорта или отменять маршруты. Полиция продолжит следить за соблюдением карантинных норм на многолюдных транспортных терминалах, откуда харьковчане едут к станциям метро. Пассажиры без масок в метрополитен допускаться не будут. Без исключений" - написал Терехов.

Также он обратился к харьковчанам с просьбой, соблюдать карантинные ограничения, буть терпимее друг к другу, к водителям, ко всем, кто помогает организовать работу общественного транспорта..

Отдельно обратился к пассажирам льготных категорий. Попросил, по возможности, не пользоваться транспортом в утренние и вечерние часы пик. Это даст возможность разгрузить транспорт в условиях карантина.