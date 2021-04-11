Главная Новости Власть Игорь Терехов заявил, что не допустит транспортного коллапса в Харькове
11.04.2021  17:14   

Игорь Терехов заявил, что не допустит транспортного коллапса в Харькове

Кроме того, выразил уверенность, что все достойно пройдут это испытание и как можно скорее вернутся к обычной жизни.


Редпост
По информации исполняющего обязанности Харьковского городского головы Игоря Терехова, 11 апреля за несколько часов сотрудники полиции составили десятки протоколов на частных перевозчиков за нарушение правил перевозки пассажиров в условиях карантинных ограничений.
 
"За несколько часов сотрудники полиции составили десятки протоколов на частных перевозчиков за нарушение правил перевозки пассажиров в условиях карантинных ограничений. Это вызвало серьезные опасения у транспортных компаний и нежелание выпускать автобусы на маршруты, боясь больших штрафов, что может привести к транспортному коллапсу в городе. Мы этого не допустим!", - говорится в сообщении на его странице в Фейсбук.
 
По его словам, перевозчики не будут уменьшать количество транспорта или отменять маршруты. 
 
"Только что закончилась оперативная рабочая встреча со всеми перевозчиками города и представителями Национальной полиции. Главный итог встречи - перевозчики не будут уменьшать количество транспорта или отменять маршруты. Полиция продолжит следить за соблюдением карантинных норм на многолюдных транспортных терминалах, откуда харьковчане едут к станциям метро. Пассажиры без масок в метрополитен допускаться не будут. Без исключений"  - написал Терехов.
 
Также он обратился  к харьковчанам с просьбой, соблюдать карантинные ограничения, буть терпимее друг к другу,  к водителям, ко всем, кто помогает организовать работу общественного транспорта..
 
Отдельно обратился к пассажирам льготных категорий. Попросил, по возможности, не пользоваться транспортом в утренние и вечерние часы пик. Это даст возможность разгрузить транспорт в условиях карантина. 
 
Тэги:  транспорт, карантин, терехов
 
Версия для печати
 

Материалы по теме

 
08.04 Дороги и транспорт Замминистра финансов: Харьков лидирует по развитию транспортной инфраструктуры 06.04 Дороги и транспорт В среду трамваи №16, 16А, 26 и 27 изменят маршруты движения 06.04 Дороги и транспорт Два дня по Куликовской запретят движение транспорта
 
 
 
 
 

В этот день 

 
 

Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2021 РЕДПОСТ
Все права защищены.

Cоздание сайта: WU
 