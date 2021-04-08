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08.04.2021  16:49   

Игорь Терехов: Харьков - инвестиционно привлекательный город

Харьков активно работает над привлечением инвестиций и развивает свой экономический потенциал.


//city.kharkov.ua
Об этом сегодня, 8 апреля 2021 года, на Международном форуме «Муниципальная инфраструктура: развитие и комфорт городов» заявил исполняющий обязанности Харьковского городского головы Игорь Терехов.
 
По его словам, Харьков вышел на траекторию постоянной модернизации, которая во многом возможна благодаря привлечению в город инвестиций.
 
«Наш город ежедневно работает над развитием. Инженерная и транспортная инфраструктуры постоянно усовершенствуются. Я считаю, что сотрудничество с такими авторитетными партнерами, как ЕБРР, ЕИБ и другими международными организациями, является свидетельством того, что в Харьков верят и наш город имеет колоссальные перспективы», - сказал Игорь Терехов.
 
Он отметил, что международные и национальные рейтинговые агентства оценивают Харьков как город с отличной инвестиционной привлекательностью.
 
«Общее количество привлеченных инвестиций на реализацию крупных инфраструктурных объектов говорит само за себя. В транспортную инфраструктуру города инвестировано
433 млн евро, на проекты по водоснабжению и водоотведению - 85,8 млн долларов. Также почти 108 млн долларов инвестировано в теплоснабжение и 43,8 млн долларов в обращение с твердыми бытовыми отходами. Некоторые проекты уже реализованы, однако многое еще предстоит сделать», - отметил Игорь Терехов.
 
По его словам, в городе с привлечением средств инвесторов реализуются масштабные инфраструктурные проекты, от которых зависит благополучие каждого харьковчанина. В частности, сейчас в городе проходит строительство новых станций метро, первого в Украине мусороперерабатывающего комплекса, обновляется подвижный состав электротранспорта и пр.
Источник:   Городской совет
 Тэги:  терехов, инвестиции, харьков
 
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