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08.04.2021  17:49   

Игорь Терехов: Каждый район Харькова должен быть комфортным для жизни горожан

Исполняющий обязанности Харьковского городского головы отметил, что городская власть прикладывает много усилий для того, чтобы Харьков менялся в лучшую сторону не только в его центральной части.


//city.kharkov.ua
Исполняющий обязанности Харьковского городского головы Игорь Терехов заявил об этм 8 апреля 2021 года, во время выступления на панельной дискуссии форума «Муниципальная инфраструктура: развитие и комфорт городов».
 
«Гости часто говорят нам о том, что Харьков становится более комфортным, благоустроенным. Символом этих успехов сейчас являются сад Шевченко, парк Горького, ко Дню города откроем еще и зоопарк, аналогов которому в Украине пока нет. Однако наша задача максимум - комплексное развитие абсолютно каждого района города, каждого квартала», - сообщил Игорь Терехов.
 
Он отметил, что Харьков находится в начале пути, однако делает уверенные шаги в правильном направлении. Так, в городе появляются новые транспортные маршруты, строятся новые станции метро, комплексно благоустраиваются дворы, открываются новые детские сады и реализуются другие проекты по развитию инфраструктуры в спальных районах города.
 
«Двор, школа, садик, парк, транспортная развязка, спорт - все то, что находится рядом с домом, чем ежедневно пользуются харьковчане, должно быть качественным абсолютно в каждом районе города», - заявил Игорь Терехов.
Источник:   Городской совет
 Тэги:  терехов, комфортные районы, харьков
 
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