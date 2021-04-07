07.04.2021 18:19

Игорь Терехов встретился с Чрезвычайным и Полномочным Послом Королевства Бельгия в Украине Алексом Ленартсом

Встреча прошла в Харьковском городском совете.



//city.kharkov.ua

Исполняющий обязанности Харьковского городского головы Игорь Терехов рассказал послу о городе Харькове, о его промышленном и научном потенциале.

Алекс Ленартс отметил, что планирует еще несколько дней находиться в Харькове - завтра посетить международный форум «Муниципальная инфраструктура: развитие и комфорт городов» и изучить перспективные направления сотрудничества. Среди них - сфера IT и производство велосипедов.

Посол Бельгии отметил, что в условиях пандемии важно оживить старое производство и найти новые идеи для развития экономики.

«Вы говорили о потенциале города Харькова, и я вижу, что он есть. Мы инвестируем в харьковское производства пива, и я хотел бы расширить сферу инвестирования. У вас большой IT-потенциал. Я планирую изучить, насколько бельгийские предприятия готовы сотрудничать именно в этой сфере. Также когда-то Харьков был знаменит производством велосипедов. Завод этот закрыт, но, может, мы найдем возможность возобновить совместное производство. У вас есть необходимый опыт, а экологичный способ передвижения становится все более востребованным», - отметил Алекс Ленартс.

В свою очередь Игорь Терехов подчеркнул, что городской совет готов к сотрудничеству с Бельгией, открыт для новых идей и проектов. По его словам, благодаря сотрудничеству с бельгийской стороной можно будет создать новые рабочие места, привлечь современные технологии в город и продолжить его развитие.

«Бюджет каждой семьи - это экономика города. Для нас очень важно, чтобы люди не уезжали за границу, работали здесь, а мы - развивали инфраструктуру. В советские времена в городе работал завод, который выпускал велосипеды, и мы заинтересованы возобновить такое производство. Это рабочие места, хорошие зарплаты и популяризация здорового образа жизни», - сказал после встречи Игорь Терехов.

Отметим, Алекс Ленартс - Чрезвычайный и Полномочный Посол Бельгии в Украине с 2018 года, до этого выполнял дипломатическую миссию в Ливане и других странах.