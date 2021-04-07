Игорь Терехов: В детсаду №362 откроется первая в Харькове группа для детей - аутистов

Как сообщил исполняющий обязанности Харьковского городского головы, в группе для этих деток будут созданы особые условия.
Гороскоп совсем не подходит для организации и спокойного ведения дел, поэтому переделать все, что запланировано на завтра, вряд ли удастся.
На протяжении всего дня небо в Харькове будет покрыто облаками, ожидается мелкий дождь, который после обеда может усилиться.
Благовещение Пресвятой Богородицы — светлый христианский праздник, который православная церковь отмечает 7 апреля (по новому стилю), и в православии он входит в число двунадесятых праздников.
влажность:
давление:
ветер: