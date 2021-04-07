07.04.2021 16:31

Игорь Терехов: В детсаду №362 откроется первая в Харькове группа для детей - аутистов

Как сообщил исполняющий обязанности Харьковского городского головы, в группе для этих деток будут созданы особые условия.



//city.kharkov.ua

Исполняющий обязанности Харьковского городского головы Игорь Терехов опубликовал пост на свой странице в Телеграмм:

"В детсаду №362 откроется первая в Харькове группа для детей - аутистов.

Для этих деток будут созданы особые условия. И речь не только о материально-техническом оснащении в виде интерактивных досок или специальной мягкой мебели, а в первую очередь о любви и заботе. Ведь в детсаду работают прекрасные воспитатели, знающие своё дело.

Кстати, только за прошлый год мы создали около 300 новых мест для детей в детсадах города - открыли новый сад и дополнительные группы. Установили более 40 игровых площадок, отремонтировали кровли, системы отопления.

Работа в этом направлении - многолетний системный труд. За 10 лет в Харькове в среднем открывались по два детских сада в год.

Это около 10 тысяч мест для маленьких харьковчан!

Будем и дальше создавать все необходимые условия для наших детей".