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07.04.2021  16:31   

Игорь Терехов: В детсаду №362 откроется первая в Харькове группа для детей - аутистов

Как сообщил исполняющий обязанности Харьковского городского головы, в группе для этих деток будут созданы особые условия.


//city.kharkov.ua
Исполняющий обязанности Харьковского городского головы Игорь Терехов опубликовал пост на свой странице в Телеграмм:
 
"В детсаду №362 откроется первая в Харькове группа для детей - аутистов. 
 
Для этих деток будут созданы особые условия. И речь не только о материально-техническом оснащении в виде интерактивных досок или специальной мягкой мебели, а в первую очередь о любви и заботе. Ведь в детсаду работают прекрасные воспитатели, знающие своё дело. 
Кстати, только за прошлый год мы создали около 300 новых мест для детей в детсадах города - открыли новый сад и дополнительные группы. Установили более 40 игровых площадок, отремонтировали кровли, системы отопления. 
 
Работа в этом направлении - многолетний системный труд. За 10 лет в Харькове в среднем открывались по два детских сада в год. 
Это около 10 тысяч мест для маленьких харьковчан! 
 
Будем и дальше создавать все необходимые условия для наших детей".
Тэги:  терехов, дети-аутисты, харьков
 
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