06.04.2021 16:19

Игорь Терехов: Наша задача - интегрировать людей с синдромом Дауна в общество (ВИДЕО)

Исполняющий обязанности Харьковского городского головы прокомментировал забег с участием «солнечных» детей.



//city.kharkov.ua

Исполняющий обязанности Харьковского городского головы Игорь Терехов опубликовал пост на свой странице в Телеграмм:

"Забег «Без границ», в котором приняли участие «солнечные» детки, - это вклад в их социализацию. Наша задача - интегрировать людей с синдромом Дауна в общество.

Ведь философия Харькова – помогать каждому. Поэтому подобные мероприятия будем проводить чаще, чтобы дарить радость и детям, и взрослым!"