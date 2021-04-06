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06.04.2021  16:19   

Игорь Терехов: Наша задача - интегрировать людей с синдромом Дауна в общество (ВИДЕО)

Исполняющий обязанности Харьковского городского головы прокомментировал забег с участием «солнечных» детей.


//city.kharkov.ua
Исполняющий обязанности Харьковского городского головы Игорь Терехов опубликовал пост на свой странице в Телеграмм:
 
"Забег «Без границ», в котором приняли участие «солнечные» детки, - это вклад в их социализацию. Наша задача - интегрировать людей с синдромом Дауна в общество. 
 
Ведь философия Харькова – помогать каждому. Поэтому подобные мероприятия будем проводить чаще, чтобы дарить радость и детям, и взрослым!"
 

Тэги:  терехов, солнечные дети, харьков
 
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