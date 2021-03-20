Главная Новости Власть Игорь Терехов: "Жизнь людей - в приоритете. Если количество заболеваний будет расти - будем вводить ограничения".
20.03.2021  20:29   

Игорь Терехов: "Жизнь людей - в приоритете. Если количество заболеваний будет расти - будем вводить ограничения".

Об этом в эфире программы "Свобода слова" заявил и.о. городского головы Харькова Игорь Терехов, комментируя ситуацию с заболеваемостью коронавирус в Харькове.


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"Я вчера был в ключевой больницы для города Харькова - инфекционной больницы №13, посетил все отделения, в том числе и реанимационное отделения, общался с врачами. Могу вам сказать - COVID помолодел. Люди приходят к врачам, не испытывая никаких симптомов, и буквально за один день у них развивается заболевание".

Игорь Терехов отметил, что сегодня Харьков находится в «желтой» карантинной зоне, в городе придерживаются масочного режима и социальной дистанции. Однако, если динамика заболеваемости будет отрицательной, руководитель города не исключил возможности введения ограничений.

"Наши ученики средних школ закончили обучение и с понедельника уходят на каникулы. Когда они с них выйдут, мы решим, увидев динамику заболеваемости. Если количество больных возрастет, мы будем вводить такие же ограничения, которые ввел Киев и Львов, потому что жизнь людей, конечно, для нас в приоритете ", - подытожил Игорь Терехов.

Тэги:  терехов, карантин
 
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